Regione: dibattito sul piano territoriale e canoni demaniali per club no profit - LevanteNews

Dall’uffici0 stampa del Consiglio regionale

Nella seduta del mattino è proseguita la votazione, avviata nella seduta del 25 gennaio scorso, degli articoli e degli emendamenti sulla Proposta di deliberazione 34 relativa alla “Adozione del Piano territoriale regionale”.

Sono stati respinti 21 emendamenti presentati da Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa presidente), Davide Natale e Luca Garibaldi del Pd-Articolo Uno) e da Paolo Ugolini (Mov5Stelle) in buona parte per problemi di competenza normativa o in quanto le modifiche richieste sarebbero già inserite in altri provvedimenti.

E’ stato approvato all’unanimità un emendamento presentato dall’assessore all’urbanistica Marco Scajola che intende incentivare l’impiego di metodi di agricoltura biologica e di produzione sostenibile nell’ambito delle pratiche agricole.

E’ stato approvato all’unanimità un emendamento presentato da Davide Natale (Pd-Articolo Uno) con il quale si specifica che gli interventi di riqualificazione e conservazione per edifici scolastici, ricreativo culturali e di interesse comune sono ammessi anche su immobili di proprietà o gestite da associazioni, purché queste siano legalmente riconosciute.

Nel dibattito nel corso della votazione degli articoli e degli emendamenti sono intervenuti anche Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente), Sergio Rossetti e Roberto Arboscello del gruppo Pd-Articolo Uno.

Canoni per l’utilizzo delle aree demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, presentato da Claudio Muzio (FI) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a porre in essere nella Conferenza delle Regioni e nella Conferenza Sato-Regioni iniziative per trasformare in strutturale o, in subordine, a prorogare almeno per l’annualità 2022 la misura prevista per il solo 2021 della legge 106 del 23 luglio 2021, sollecitando il Governo a intervenire nel più breve tempo possibile con un atto ad hoc. Nel documento si ricorda che la legge 106 aveva stabilito che nel 2021 l’importo annuo del canone dovuto per l’utilizzo delle aree demaniali non poteva essere inferiore a 500 euro dopo di ché dovrebbe scattare un incremento con un canone minimo di 2500 euro. Secondo Muzio questo incremento metterebbe in seria difficoltà molte associazioni sportive senza scopo di lucro.