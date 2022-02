RASSEGNA STAMPA. Chiavari: la guerra delle alghe - LevanteNews

Oggi, lunedì 21 febbraio, auguri ad Eleonora. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi:“A lume di candela, la crusca sembra farina”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Chiavari: guerra delle alghe in vista delle elezioni: Garibaldi e Giardini replicano alla maggioranza. Pianeta covid: Ieri in Asl-4 ben 104 nuovi contagi; i pazienti ricoverati sono 28. Turismo: “Gli hotel riaprono i primi di marzo, per l’estate prenotazioni ok”; “Rifugi, piena fruizione ad aprile, ma qualcuno anticipa” (Commento. Lo stesso giornale ha pubblicato decine di articoli in cui gli albergatori si lamentavano; ora anche i lettori del Secolo prenderanno atto che il turismo è il settore che ha meno sofferto. Anche negli ultimi due fine settimana le case-vacanza, che oggi sono il vero termometro, sono andate benissimo).

Chiavari: gara per i lavori di riqualificazione dell’ex farmacia dei frati.

===

Camogli: “Un anno fa il crollo del cimitero in mare”; “Controlli in tempo reale”. Camogli: San Valentino, premiate le poesie più belle.

Lumarzo: scatta la chiusura per lavori del traforo del Ferriere.