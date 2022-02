Rapallo: Montepegli, polenta benefica a favore dell'ospedale - LevanteNews

Ieri il Comitato festeggiamenti di Montepegli si è trasferito sul lungomare di Rapallo dove ha organizzato una apprezzata polentata e tortelli con nutella, una ghiottoneria. Iniziativa benefica in quanto l’intero incasso verrà devoluto per l’acquisto di un “casco refrigerato” per la prevenzione della caduta dei capelli a seguito di cure con farmaci chemioterapici. Il casco verrà donato al reparto di Oncologia dell’ospedale Montallegro di Rapallo. Tra i presenti il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco e il consigliere comunale Fabio Proietto. Dice il sindaco: “Ringrazio il comitato e tutti i partecipanti per aver contribuito alla realizzazione di questo prezioso progetto”.