Levanto: imposta soggiorno e servizi a domanda individuale, le tariffe 2022 - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto

Imposta di soggiorno e servizi a domanda individuale al centro della riunione della giunta comunale di Levanto dello scorso venerdì 18 febbraio.

L’esecutivo ha infatti determinato le tariffe per l’anno 2022 relative all’imposta di soggiorno, ai posteggi nelle fiere e nei mercatini, ai banchi del mercato coperto di via 25 aprile, all’utilizzo del campo sportivo “Raso-Scaramuccia” e della sala mostre al piano terra del palazzo municipale.

Confermate le tariffe e le modalità di applicazione dell’imposta di soggiorno (quote per persona e per pernottamento fino ad un massimo di tre pernottamenti consecutivi):

– 0,60 euro al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in campeggi ed ostelli;

– 1 euro al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, appartamenti ammobiliati ad uso turistico;

– 1 euro al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere e villaggi turistici classificati fino a 2 stelle;

– 1,50 euro al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere e villaggi turistici classificati oltre 2 stelle.

Campo di calcio “Raso-Scaramuccia”: escluse le squadre locali, tutte le altre squadre affiliate alla Figc pagano 8 mila euro l’anno per disputare gli incontri di campionato e due allenamenti settimanali. Le squadre non affiliate alla Figc oppure affiliate ma non convenzionate pagano 250 euro a partita.

Canoni giornalieri dovuti dagli assegnatari dei posteggi durante le fiere.

Per le fiere di San Giacomo (25 luglio) e San Rocco (16 agosto) il costo giornaliero di un posteggio è di 90 euro per le superfici fino a 4 metri quadrati, di 100 euro da 4 a 7 metri quadrati e di 120 euro oltre i 7 metri quadrati.

Per le fiere di San Gottardo (maggio) e della Madonna della guardia (settembre) i posteggi fino a 4 metri pagano giornalmente 30 euro, quelli tra 4 e 6 metri 40 euro e quelli superiori ai 6 metri 55 euro.

Tariffa unica di 10 euro, infine, per i partecipanti alle manifestazioni straordinarie non istituite come fiere o mercati, non organizzate dal Comune di Levanto.

Mercato coperto di via 25 aprile.

Le tariffe giornaliere sono di 0,34 euro al metro quadrato per i banchi fino a 12 metri quadrati e di 0,26 euro al metro quadrato per quelli superiori ai 12 metri quadrati.

Gli abbonamenti mensili (con pagamento anticipato) sono di 5,61 euro al metro quadrato per i banchi sino a 12 metri quadrati e di 4,21 euro al metro quadrato per quelli con superficie superiore ai 12 metri quadrati.

È prevista una riduzione del 50% delle tariffe per i produttori agricoli.

Sala mostre al piano terra del palazzo municipale.

Mostre ed esposizioni: 150 euro a settimana.

Conferenze, presentazioni di libri, seminari e altri usi (feste di compleanno, feste tra

bambini, riunioni condominiali): 50 euro al giorno.

Per il servizio di refezione scolastica sono infine stati confermati tariffe e modalità indicati nella delibera che la giunta aveva approvato lo scorso 29 dicembre.