Chiavari: "Valentina Ghio eletta Segretaria del Pd della Liguria" - LevanteNews

comincio la newsletter con un augurio di buon lavoro a Valentina Ghio, che ieri mattina è stata proclamata segretaria regionale del Partito Democratico della Liguria. Un risultato politico non scontato, che segna una ripartenza decisa e radicale per il nostro partito che sin da subito deve mettere in campo un’ alternativa al modello della destra, ormai in via di disgregazione. Ma non sarà solo dagli errori degli altri, dalla loro inadeguatezza che si può dare una svolta: più saremo in grado di cambiare anche noi, di portare la politica all’altezza degli occhi delle persone, più saremo pronti a dire con nettezza da che parte stiamo, più sarà forte e radicato il nostro progetto, più inclusivo e capace di recuperare fiducia. Radicalità democratica nei valori e una forza tranquilla nell’azione quotidiana: affidabilità e radicalità non sono contrapposti, anzi. Solo chi sa dire fino in fondo cosa vuole fare saprà guadagnarsi consenso e rispetto. Di questo e molto altro ha parlato Valentina nel suo discorso introduttivo, in una nuova stagione per i progressisti che sin da domani dobbiamo costruire nella nostra Regione.

EUTANASIA E CANNABIS LEGALE: SE NON PASSANO I REFERENDUM SI FACCIANO LE LEGGI IN PARLAMENTO – Avevo firmato ai banchetti per poter presentare i due referendum che poi sono stati bocciati dalla Consulta la scorsa settimana.

Le legge per il fine vita è una legge di civiltà: ci sono di mezzo troppe sofferenze e troppe famiglie che non vengono ascoltate perché si possa continuare, senza vergogna, a vivere in un Paese in cui non si riesce da anni a dare una risposta, semplice, che i cittadini continuano a chiedere. La reputo semplice, perché chiedere di poter rispettare le proprie volontà o quelli dei nostri cari, è quanto di più naturale e dignitoso ci possa essere nella società.

Così come sono convinto che la legalizzazione della cannabis sia un argomento su cui in Italia si è già perso troppo tempo, lasciando il controllo del mercato alla criminalità organizzata che da sempre ne trae profitto.

Con il suicidio assistito diminuirebbero le sofferenze e con la legalizzazione delle droghe leggere ci sarebbe meno mercato per le mafie.

Al di là della mia personalissima opinione, per cui continuerò a lavorare e a battermi, credo che purtroppo il lavoro della Consulta sia stato corretto nel merito giuridico: leggerò poi la sentenza ma il giudizio della Corte sottolinea come sia difficile con un referendum abrogativo innovare una materia, perché è difficile operare solo togliendo e tagliando, senza produrre effetti non voluti nella disciplina complessiva: ma il giudizio sull’ammissibilità o meno non dovrebbe fare passare in secondo piano l’aspetto politico: la spinta ai legislatori, da parte di milioni di persone, per decidere e legiferare su due temi così importanti.

Il messaggio al Parlamento comunque era già stato mandato da tempo, e mi auguro quindi che non si debba aspettare un’altra raccolta firme, ma che il Parlamento colga l’occasione di fare il suo mestiere, fare le leggi da lungo attese..

20 MILIONI PER IL BONUS PSICOLOGO – Negli stessi giorni è però è arrivata anche la notizia della approvazione in Commissione del bonus psicologo.

Secondo gli ultimi studi il rischio di sviluppare sintomi ansiosi, depressivi e stress correlati è aumentato negli ultimi anni del 95%, l’aumento di dipendenze patologiche è del 90% ed è aumentato dell’85% il consumo di farmaci non soggetti a prescrizione come gli ansiolitici e gli psicotropi.

Sono stati stanziati quindi 20 milioni per dare una prima risposta all’onda lunga del covid fatta da ansia e depressione tra i giovani ma non solo, fino a fenomeni di autolesionismo e aumento di suicidi.

Di fronte a questa impressionante ondata di disagio è assolutamente necessario andare incontro alle esigenze di tantissime persone, a partire dai più giovani. E non basta: perchè oltre al bonus, serve l’accesso ai servizi di psicologia di base per tutti, inserendo ancora più pienamente i servizi di salute mentale nella rete della sanità territoriale. Su questo siamo impegnati ad ogni livello.

LE ULTIME NOTIZIE PER IL PARCO NAZIONALE DI PORTOFINO – Negli ultimi giorni il tema dell’istituzione del Parco Nazionale di Portofino è tornato prepotentemente nell’agenda politica regionale. La crisi del centro destra ha avuto sicuramente il suo ruolo nella vicenda visto che Toti ha deciso chiaramente di cercare di appianare la lite con Lega andando loro incontro affossando il parco. Ma nello stesso momento, anche grazie al lavoro incessante di noi come opposizione in regione e dei territori e dei Comuni la partita non è ancora chiusa.

Qui le ultime tappe:

La settimana scorsa in Consiglio Regionale abbiamo discusso la mia interrogazione sui confini del Parco Nazionale e l’Assessore Piana, per l’ennesima volta, aveva dimostrato la doppia morale della Lega e della Giunta Toti, da un lato dice di voler rispettare il valore dei territori non accettando le decisioni prese dall’alto, dall’altra vieta ai Comuni interessati ad entrare nel nuovo Parco.

Immediatamente abbiamo chiesto la convocazione urgente della Commissione Ambiente, convocando tutti i sindaci degli 11 Comuni interessati, Presidente e Vicepresidente, le associazioni ambientaliste, ANCI Liguria e il presidente del Comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale.

Giovedì scorso si è quindi riunita la commissione: i Sindaci e le associazioni ambientaliste sono concordi sull’ampliamento del Parco a tutti i territori che vogliono rientrare nella nuova perimetrazione.

Il WWF – tirato in ballo più volte – finalmente ha dichiarato chiaramente che non è a favore del Parco Francobollo a 3 comuni, ma è favorevole a quella del parco aperto ai Comuni che vogliono entrare, ascoltando le volontà dei territori e rendendolo un vero unicum per uno stretto rapporto costa-entroterra.

Il Vice Presidente Piana di fronte a tutto ciò non ha potuto fare altro che prendere atto che il percorso non è ancora concluso: la Giunta ha ora la possibilità di dimostrarsi davvero interessata ai desideri dei territori, li ascolti e dia alla Liguria la possibilità unica del Parco Nazionale di Portofino.

UN PUNTO SULLA SANITA’ NELLA ASL 4 – In queste settimane ho parlato molto di parchi e di ambiente, di PNRR e di enti locali: temi centrali nell’agenda politica della Regione e indicativi del fallimento duplice – politico e gestionale – della destra ligure. Ma il punto più evidente è rappresentato dall’organizzazione della sanità sul territorio, in ogni singola ASL. Da ponente a levante: a Imperia privatizzazioni fallite, servizi dimezzati; a Savona tra Albenga, Cairo, Pietra Ligure e Savona ogni polo è in sofferenza; a Genova dopo anni non si sa ancora se sorgerà l’ospedale del Ponente, la rete ospedaliera è carente di investimenti e confusa nelle attribuzioni; a Spezia la vicenda del Felettino, in attesa di veder partire i lavori da sei anni, si commenta da sè. Lascio per ultima l’ASL 4, in cui vivo, perché come sempre la destra la considera l’ultima priorità della sanità ligure, già dai tempi in cui si voleva chiuderla e accorparla con altre.

Nello scorso mandato avevo denunciato il processo di depotenziamento della rete ospedaliera: da Sestri Levante, mezzo svuotato, alla palazzina dell’ospedale di Lavagna avviata solo nel 2018 e con i lavori di completamento del pronto soccorso che vedranno la luce solo nei prossimi anni, all’Ospedale di Rapallo, prima “riempito” e poi privatizzato per alcuni piani. Un quadro che deprime le professionalità presenti nella nostra ASL, che non vedono minimamente investire nella qualità e nel futuro della sanità nel Tigullio.

Nel nuovo mandato, la situazione, se possibile, è ancora peggiorata: la situazione del pronto soccorso è in grave sofferenza di personale, sostituiti da contratti a chiamata costosissimi, così come difficile è la situazione dela rete del SERT, degli infermieri e degli OSS, molti dei quali hanno contratti precari che non si sa ancora se e quando verranno confermati. In più preoccupa il disavanzo di 6 milioni di euro nel 2021, unica ASL ligure che si è visto respinto il bilancio preventivo dalla Regione. Si dice che non è un buco di bilancio ma faccio una domanda: i servizi nel 2022 saranno confermati? Le assunzioni ci saranno? O ci saranno tagli? I segnali sono preoccupanti e il silenzio non aiuta. Nelle prossime settimane riprenderò un Viaggio nella Sanità nel Tigullio, riprendendo i sopralluoghi annuali nella rete ospedaliera del Tigullio, per ascoltare gli operatori della sanità, raccogliere ulteriormente il quadro della difficoltà della sanità nel Tigullio, che ha bisogno di investimenti e di prospettiva, e non di una lenta stagnazione.

E nelle prossime settimane depositerò una interrogazione su un tema centrale: di fronte alla difficoltà che esiste nella rete ospedaliera ligure, per quale ragione non si è ancora proceduto a stabilizzare il personale precario impegnato nell’emergenza Covid?

UNA PROPOSTA DI LEGGE PER IL BENESSERE LAVORATIVO – A proposito di sanità e riprendendo anche il discorso di cui vi scrivevo poco fa, vi anticipo una proposta di legge regionale sulla quale sto lavorando da tempo e che sto ultimando.

Si tratta di una proposta per supportare tutte le iniziative concrete per il benessere lavorativo, perché sono numerose e consolidate le evidenze scientifiche che sottolineano la relazione tra il disagio lavorativo nelle sue diverse articolazioni (stress psico-sociale, mobbing, burnout) e la comparsa e lo sviluppo di patologie organiche e psichiatriche.

Appare del tutto evidente che il disagio che si manifesta negli ambienti di lavoro rappresenta una emergenza sanitaria ed economica a cui occorre porre rimedio, quindi la finalità di questa proposta di legge è proprio quella di dare vita ad un assetto normativo che renda più difficile costruire organizzazioni lavorative disfunzionali che potrebbero produrre condizioni di disagio.

Avevo già lavorato su un tema simile, occupandomi del burnout dei sanitari, presentando un ordine del giorno poi approvato all’unanimità in cui chiedevo di mettere in campo azioni concrete in ogni ASL per il contrasto alla sindrome di burnout e del disagio psicologico del comparto sanitario. Se avete suggerimenti e indicazioni ulteriori, o volete raccontarmi le vostre esperienze, scrivetemi.

LO SCORSO CONSIGLIO TRA PNRR E GREEN PASS – Nel Consiglio della scorsa settimana, come vi avevo anticipato, abbiamo discusso di:

Green Pass per i soggetti con estrema fragilità sociale e per i senza fissa dimora. L’Assessore Toti ha descritto tutti i passaggi precedentemente portati avanti dalle Asl e da Alisa per la loro campagna di vaccinazione, ma noi avevamo, non solo sollecitato una campagna per vaccinare gli invisibili, ma anche di trovare una soluzione rapida per permettere a chi si vaccina di avere il certificato che in un momento del genere permetterebbe loro di non vedere peggiorata, ulteriormente, la loro quotidianità. Abbiamo quindi insistito, e ottenuto un impegno di Toti a dare una immediata comunicazione a tutte le ASL e a tutte le Associazioni delle modalità di riconoscimento del Green Pass per i soggetti socialmente più fragili che abbiano completato la vaccinazione.

La delibera regionale attuativa che avrebbe permesso ai piccoli comuni di iniziare a progettare per il loro futuro grazie al PNRR doveva essere pronta a metà del mese scorso. Ad oggi, tutto tace e nulla si vede, lo stesso Toti lo ha ammesso, aggiungendo che entro fine mese saranno pronti tutti i documenti necessari. Non sono assolutamente soddifsfatto della risposta, anche perché ho il timore che, come già successo in passato, si possano perdere dei fondi necessari per la Liguria. Monitorerò e a fine mese mi accerterò che la delibera sia effettivamente stata approvata.

IL PROSSIMO CONSIGLIO TRA PIANO TERRITORIALE REGIONALE E ORDINI DEL GIORNO – Da questa mattina inizieremo una due giorni di Consiglio Regionale, in cui prima di tutto si proseguirà la discussione sul Piano Territoriale Regionale, di cui vi lascio un breve riassunto della precedente prima puntata, in cui la Giunta per l’ennesima volta aveva dimostrato di non avere una visione di futuro sostenibile e occupazionale del nostro territorio.

La seconda parte del Consiglio invece è dedicata agli ordini del giorno, di cui molti sui temi sanitari e occupazionali, sia di discussione generale sia da parte dell’opposizione che dalla maggioranza. Dalla Lobby nera, alla situazione in Afghanistan, dallo scioglimento di Forza Nuova al riconoscimento dell’identità individuale negli abbonamenti al trasporto pubblico locale per le persone transgender, passando per la richiesta di adesione al manifesto dell’equal panel.

LA SQUAZZA, L’INTITOLAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE A SANDRO PERTINI E ALCUNE REAZIONI CHE NON MERITEREBBERO RISPOSTA – Sabato scorso ho avuto l’onore di rappresentare Regione Liguria alla commemorazione per i martiri della Squazza a Borzonasca, per non dimenticare chi ha combattuto nelle nostre terre fino a dare la vita per liberarci dal nazifascismo. Il dovere della memoria è ancora più centrale per chi rappresenta le istituzioni, per chi deve adempiere il proprio compito con disciplina ed onore, secondo i dettami della Costituzione Repubblicana nata dalla Resistenza.

E accolgo con grande gioia il fatto che dopo due anni, la proposta di intitolazione della Sala del Consiglio Regionale a Sandro Pertini, che avevo sottoscritto e sostenuto, venga completata martedì con la cerimonia di inaugurazione. Una cerimonia importante per un partigiano, un antifascista, un grande presidente della Repubblica, che dovrebbe renderci orgogliosi.

Ma c’è invece chi, da destra, ha gridato allo scandalo e ha invitato il centrodestra a non partecipare. Cosa penso di questa dichiarazione, che non meriterebbe risposta, l’ho scritto qui.

