Chiavari: domenica pulizia della Valle dei mulini, rio Campodonico - LevanteNews

Dal Gruppo “PuliAmo i sentieri”

Siamo attivi nel comune di Chiavari da marzo dello scorso anno nella pulizia di spiagge e sentieri; i risultati che abbiamo raggiunto in questi mesi sono incredibili, grazie alle numerose persone che hanno partecipato alle nostre attività!

Il nostro obiettivo non è soltanto ripulire il territorio dai rifiuti abbandonati, ma anche sensibilizzare le vecchie e le nuove generazioni in modo che la tutela della terra in cui viviamo diventi parte della nostra quotidianità. Per questo invitiamo tutti coloro che sono sensibili a queste tematiche e che vorrebbero fare la loro parte per risolvere questi problemi a partecipare alla nostra raccolta di rifiuti organizzata per domenica 27 febbraio lungo la valle dei mulini di rio Campodonico! L’appuntamento sarà presso il palazzetto dello sport di Chiavari alle 9:30 e, al termine della pulizia, non mancate di unirvi a noi per un pranzo al sacco tutti insieme!

Speriamo, come sempre, di trasmettere come una semplice passeggiata domenicale in compagnia si possa trasformare in un’occasione non solo per fare del bene all’ambiente, ma anche per fare nuove conoscenze e per godere di un’esperienza diversa dal solito!

Speriamo nella vostra ampia partecipazione!