Camogli: stop pericoloso, serve un terzo dissuasore - LevanteNews

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale, preso atto che alcuni cittadini residenti in particolare in Via Rosselli hanno segnalato la pericolosità della discesa di detta Via nel tratto da Via Bettolo fino a Piazza Matteotti

Sono stati sistemati due dissuasori di velocità, ma si ritiene che prima della scritta Stop andrebbe sistemato il terzo dissuasore anche perché a pochi metri c’è il passaggio pedonale

Considerati i pericoli che esistono per i pedoni

Interpella per conoscere se si ritiene di provvedere alla sistemazione del terzo dissuasore.