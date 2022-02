Calcio/ Genoa, la salvezza è sempre più un miraggio: la vittoria manca da Cagliari - LevanteNews

Quattro pareggi, due gol fatti e subiti: è il bottino del Genoa con l’arrivo di Blessin in panchina. L’allenatore tedesco, chiamato al posto di Shevchenko, non ha ancora ottenuto bottino pieno ma si è limitato a fare quattro punti contro Udinese, Roma, Salernitana e Venezia. Tre di queste rappresentavano autentici scontri diretti che, se portati a casa, avrebbero migliorato notevolmente la classifica dei rossoblu.

Nelle prossime gare il Genoa affronterà l’Inter e l’Empoli in casa e l’Atalanta a Bergamo: tre partite cui i rossoblu dovrà provare a racimolare punti per non chiudere il discorso salvezza a metà marzo.

Blessin per la sfida di venerdì spera di recuperare Amiri, mentre saranno da valutare le condizioni di Piccoli e Vanheusden che hanno saltato pure loro l’ultima trasferta in Laguna.