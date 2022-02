Calcio/ Entella show: Schenetti (doppietta) e Magrassi stendono il Siena - LevanteNews

Virtus Entella: Borra; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Pavic; Palmieri, Lipani , Karic; Schenetti; Merkaj, Magrassi. All. Volpe

Siena: Lanni; Terzi, Terigi, Crescenzi; Mora, Bianchi, Pezzella, Cardoselli, Favalli; Guberti, Ardemagni. All. Padalino

La Virtus Entella strapazza il Siena al Comunale: finisce 3-1 con i gol realizzati dai padroni di casa da Schenetti (doppietta) e Magrassi, mentre Guberti su rigore per gli ospiti. Volpe recupera Pellizzer e lo mette al fianco di Chiosa con Coppolaro e Pavic sulle fasce. In mezzo Palmieri, Lipani e Karic, mentre Schenetti a supportare Merkaj e Magrassi.

All’11’ la gara si sblocca con un bel tiro di Schenetti che finisce alle spalle di Lanni: settimo gol in campionato per lui. Il Siena non reagisce al 30’ subisce il raddoppio con Magrassi (decima rete in stagione) bravo a farsi trovare pronto su una respinta del portiere ospite su Merkaj. Non è finita, perché al 37’ Schenetti è bravo a sfruttare al meglio un assist di Merkaj e ad infilare di testa Lanni. Prima del 45’ la squadra allenata da Padalino segna il 3-1 con Guberti su calcio di rigore per un fallo di Coppolaro (ammonito) ai danni di Ardemagni.

Nella ripresa la prima azione vera di nota si registra al 79’ ed è ancora l’Entella a rendersi pericolosa: Magrassi ma il suo tiro viene respinto da Terzi in corner. Dopo 4’ di recupero i padroni di casa possono esultare per aver centrato un’altra vittoria fondamentale in campionato e proseguito nella striscia di risultati utili consecutivi.