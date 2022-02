AMT: nuove selezioni per autisti, la Fit Cisl organizza corsi di preparazione gratuiti - LevanteNews

Dalla Fit Cisl Genova

La FIT Cisl di Genova organizza corsi di preparazione in cui verranno effettuate le simulazioni delle prove in vista delle nuove selezioni che saranno avviate da AMT per l’assunzione di nuovi autisti degli autobus.

“Nelle prossime settimane l’azienda pubblicherà su www.amt.genova.it i bandi di selezione in cui verranno fissati i requisiti necessari a partecipare al concorso. Invitiamo pertanto in queste settimane a tenere monitorato il sito internet aziendale. Per qualunque informazione è possibile scrivere un messaggio al 3452436866 o una mail all’indirizzo sindcisl@amt.genova.it per essere ricontattati. Appena verranno fissati i requisiti provvederemo ad organizzare i consueti corsi di preparazione gratuiti”, scrive la FIT Cisl in una nota.