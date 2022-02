Sestri: "Completamento barriera su marciapiedi" - LevanteNews

Dai consiglieri comunali Albino Armanino e Paolo Smeraldi riceviamo e pubblichiamo il testo di una interpellanza sul completamento della barriera stradale in Corso Colombo e piazza S.Antonio

I sottoscritti consiglieri comunale Albino Armanino e Paolo Smeraldi;

Vista la mozione ad oggetto “Completamento della barriera sul marciapiede d’angolo fra corso Colombo e piazza sant’Antonio” protocollata in data 05/09/2018 al numero 0032594, il cui testo recita:

“Accertato che la barriera pedonale di via Vincenzo Fascie si interrompe in prossimità dell’imboccatura di Corso Colombo, lasciando un varco che non risponde ad esigenze funzionali;

Accertato che numerosi pedoni provenienti da via Nazionale o da Corso Colombo attraversano la piazza in corrispondenza di questo varco, talora sostando sull’isola spartitraffico, causando disturbo al traffico veicolare ed

esponendosi al rischio di essere travolti;

Impegnano il Sindaco e la Giunta

Affinché dispongano il completamento della barriera pedonale in modo da interrompere il flusso dei pedoni al di fuori del regolare attraversamento.”

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 107 del 5 novembre 2018, con la quale l’Ordine del Giorno era stato approvato all’unanimità:

Visto il seguente scambio di battute ricavato dal verbale del Consiglio Comunale:

“Presidente Bixio – Vorrei sentire un’accorata soddisfazione per questo voto pieno.

Consigliere Smeraldi Paolo (Gruppo Liguria Salvini) – Sono soddisfatto per questa mozione che è stata approvata e spero che non finisca come quella di quest’estate sul divieto di tuffarsi e sui cartelli a Sant’Anna che li aspetto ancora

adesso, ma immagino che qui avremo l’attuazione, quindi va bene.

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 133 del 27/11/2019 ad oggetto “Interrogazione dei consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Completamento della barriera sul marciapiede d’angolo fra Corso Colombo e piazza sant’Antonio””, nella quale è scritto:

L’Interrogazione dei consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Completamento della barriera sul marciapiede d’angolo fra Corso Colombo e piazza Sant’Antonio” è stata presentata in data 12.11.2019 in atti prot. n. 45178.

Presidente Bixio Massimo – Risponde l’assessore Battilana.

Assessore alla Polizia municipale e sicurezza Battilana Mauro – Sarò velocissimo, qui faccio ammenda nel senso che la cosa era già stata concordata anche appunto con tutto il voto favorevole l’anno scorso del Consiglio comunale,

ci siamo persi.

Ci siamo persi forse anche perché pensavamo fosse necessario il parere della Sovrintendenza per mettere questi parapedonali perché è uscita la regola che sulle strade che hanno oltre i 50 anni da quando sono state fatte ci sia la necessità del parere della Sovrintendenza, ora ho accelerato quando ho visto l’interrogazione, ho accelerato un attimo con gli uffici per capire se occorre o meno.

Se non occorre, e quindi la cosa si velocizza, sicuramente lo facciamo perché come dico è una cosa che mi trova perfettamente d’accordo, ho visto personalmente persone attraversare e creare effettivamente un pericolo per la

circolazione oltre alla propria incolumità.

Quindi è un problema assolutamente condiviso e come dico chiedo venia proprio per il fatto che siamo in ritardo.

Consigliere Armanino Albino (Gruppo Lega Liguria Salvini) – Grazie assessore, non posso essere contento, speriamo di vedere presto sistemato quel pezzo di strada anche per il discorso della pericolosità che può causare spiacevoli

incidenti e danni alle persone. Grazie”.

Accertato che ad oggi 19 febbraio 2022 la barriera pedonale non è stata completata;

Rilevato che sono trascorsi quasi quattro anni dall’unanime approvazione della prima mozione su questo tema nel 2018;

Interpellano il Sindaco e la Giunta

Per sapere se sia loro intendimento dare disposizioni affinché si proceda con sollecitudine al completamento della citata barriera pedonale.

Albino Armanino

Paolo Smeraldi