Sestri: capriolo prigioniero nelle reti da olive - LevanteNews

Un capriolo è rimasto impigliato nelle reti collocate per la raccolta delle olive. E’ accaduto a Santa Margherita di Fossa Lupara a Sestri Levante. Più cercava di liberarsi dall’incubo, più peggiorava la situazione. Alle 15.30 sono stati chiamati i vigili del fuoco di Chiavari che hanno trovato l’animale come segregato in una camicia di forza; intimorito dall’umana presenza, continuava a scalciare, sempre più nervoso nella sua prigionia. I vigili del fuoco sono riusciti a tenerlo fermo tagliando poi la rete fino a consentire all’animale di essere liberato. Lui è subito corso via. D’ora in avanti eviterà le reti.

I vigili del fuoco sono spesso impegnati nel salvataggio di caprioli finiti in situazioni difficili; nella foto di archivio il salvataggio di un capriolo sfinito dopo una nuotata