Ruta: scivola con lo scooter su macchia d'olio; due feriti - LevanteNews

Una moto che procedeva da Recco verso Ruta lungo la via Aurelia, ha perso olio in prossimità di località Crocetta. A farne le spese è stata una coppia che seguiva il mezzo su uno scooter slittato a terra. Nell’impatto la moglie del conducente, che era seduta sul sellino posteriore, avrebbe subito una sospetta frattura a una gamba ed è stata trasportata, in codice giallo al pronto soccorso del San Martino con una ambulanza dei Volontari del Soccorso di Ruta. Il marito, che al momento ha rifiutato il ricovero, si farà refertare successivamente. Sul posto sia la polizia urbana di Camogli sia i carabinieri per verbalizzare l’incidente, regolare il traffico particolarmente intenso dato il giorno estivo. La strada è stata presidiata per evitare nuovi incidenti fino a che non è stata ultimata la bonifica della carreggiata. Il conducente la moto, aveva iniziato a perdere olio in curva in località Case Rosse; l’incidente dopo un chilometro circa.