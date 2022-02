RASSEGNA STAMPA. Canoni demaniali, Club no profit a rischio - LevanteNews

Oggi, domenica 20 febbraio, auguri a Eleuterio. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: “Al ladro fa paura anche un sorcio”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Canoni demaniali: “Associazioni no profit: E’ stangata così dovremo chiudere”; “Pericolo asta per la piscina di Recco”. Pianeta covid. “Nell’Asl 4, ieri, ancora 162 nuovi contagi; le persone ricoverate sono 29”; “Green pass addio? Le attività lo sperano”; “Dal cinema un appello: fateci ripartire in pieno”.

Chiavari: “Assolti tre dipendenti comunali, a pagare sono i cittadini”. Chiavari: sbarazzo frenato dalla pioggia. Chiavari: 4 incontri gratuiti per futuri genitori. Chiavari: progetto salvacani contro le esche tossiche. Chiavari: addio a Carla Barbieri.

Rapallo: Bonus psicologico, ora le associazioni ci pensano. Rapallo: nuovo supermercato, è polemica. Portofino: “Sul parco proposte irrazionali”; “Ignorata la volontà di Rapallo”.

Recco: “Fabbricava bombe in casa, ventenne arrestato”; “Volevo essere pronto a una guerra”.

Lumarzo: “Bargali -Ferriere, si chiude; arrivano i movieri”; “A-12 scongiurato lo stop notturno”; “Bus, ecco cosa cambia con il traforo chiuso”. Cicagna: bonus asilo per coprire il 50 per cento della retta. San Colombano: all’istituto Marsano in arrivo un 1.300.000 euro. Borzonasca: dieci giovani partigiani fucilati, il ricordo alla Squazza.