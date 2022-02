Rapallo: sul lungomare buona polenta e un mini-mercato - LevanteNews

Il lungomare di Rapallo ospita questa mattina un mini-mercato che sembra più che altro indirizzato ai collezionisti; interessante il tentativo del Comitato festeggiamenti di Montepegli di portare una mini sagra in passeggiata: da mezzogiorno in zona “rosa dei venti” polenta, buona polenta e per chi lama tortelli alla nutella. Ma il lungomare è meta anche di chi vuole assaporare un sole ballerino, passeggiare, portare i propri cani a spasso, magari sul nuovo molo per l’attracco dei battelli.