Rapallo: prime nuotate nel mare di San Michele - LevanteNews

Anche questo fine settimana, nonostante la pioggia di ieri, Rapallo ha richiamato ospiti. Occorre però dire che pur essendo domenica, stamattina molti negozi e anche alcuni banchi del mercato di piazza Venezia erano aperti. Al lavoro c’era perfino un barbiere. Anche questo è un modo per attirare turisti che scelgono una località anche in base ai servizi offerti. E oggi pomeriggio anche a San Michele di Pagana non hanno potuto resistere alla voglia di fare un bagno. Per altro basta osservare il colore del mare per capirli.