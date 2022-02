Pd: in corso il congresso regionale che elegge Ghio segretaria - LevanteNews

Da Luciano Port, Delegato al Congresso Regionale Pd

Si è aperta, con la relazione del Segretario Regionale uscente Simone Farello, l’assemblea dei 250 delegati che eleggeranno questa mattina La nuova Segretaria Regionale Valentina Ghio, Sindaca riconfermata di Sestri Levante, candidata unitaria a reggere le sorti del Partito Democratico Ligure in un momento particolar mente ricco di eventi quali rinnovi elettorali di Chiavari, La Spezia e del capoluogo della regione Genova. Non è da escludere anche una possibile tornata elettorale anticipata alla Regione viste le fibrillazioni nel centrodestra e l’ambizione del presidente Toti di trasferirsi nel 2023 a Roma.

Valentina Ghio sarà senz’altro all’altezza di guidare positivamente questa fase delicata così come ha guidato e guida l’amministrazione sestrese.