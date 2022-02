Pallanuoto M/ Tre punti in casa di Arenzano: sorride la Rari Nantes Camogli - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

Torna a vincere la Spazio Rari Nantes Camogli. I bianconeri giocano una partita seria e battono 14-9 la Rari Nantes Arenzano. Dopo qualche difficoltà nel primo tempo, il Camogli prende il largo e va a vanti 4-2, grazie ai gol di Caliogna, Baldineti e alla doppietta di Cuneo. A metà partita i gol di vantaggio diventano 4, mentre prima dell’inizio della prima frazione il gol in più sono 3. Negli ultimi minuti del match i bianconeri segnano con regolarità e chiudono la partita con 5 reti di scarto. Una vittoria importante che fa bene al morale e alla classifica e che proietta nuovamente Beggiato e compagni al terzo posto.

“Mi prendo i 3 punti, che erano fondamentali, e gli spunti che la partita ci ha offerto per continuare a migliorare“, commenta Angelo Temellini, “La gara, come mi aspettavo, ha messo in mostra ancora qualche difficoltà che abbiamo, ma i ragazzi sono stati bravi a vincere e tenere quasi sempre la partita sotto controllo. Purtroppo abbiamo ancora delle pause importanti nel corso del match, e questo, non possiamo assolutamente permettercelo. Dobbiamo migliorare sia la fase difensiva, ieri abbiamo preso nove gol e sono troppi, e fare meglio a uomo in più, dove dall’inizio del campionato raccogliamo troppo poco. In generale, comunque, l’atteggiamento di questi ultimi giorni è stato buono e anche l’approccio alla sfida non mi è dispiaciuto. Andiamo avanti, consapevoli che lavorando al massimo potremo essere competitivi quando conterà davvero. La classifica? Non la guardo assolutamente. In questo momento, con ancora così tante partite da giocare, i numeri che guardo sono ben altri. Abbiamo delle cose da migliorare e sono sicuro che se lo faremo la classifica migliorerà di conseguenza“.