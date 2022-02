Pallanuoto M/ Blitz in trasferta della Chiavari Nuoto contro Villa York - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Chiavari Nuoto

Buona anche la seconda! I verdeblu di Mister Dinu ottengono un’importantissima vittoria nella ostile vasca di Acilia contro la VillaYork, squadra molto attrezzata, che l’anno scorso ha giocato le finali play off per accedere alla serie A2.

Vittoria bella e meritata, raggiunta a tre secondi dalla fine dell’ultima frazione di gioco, dopo essersi portati sul 5-1. All’inizio dell’ultimo quarto però la situazione si era ribaltata, con i chiavaresi sotto per 10-7. La squadra non ha mollato, nonostante la rosa non fosse al completo, ed è venuto fuori quello spirito di gruppo che ha permesso di superare il momento più difficile.

“Oggi più che mai il gruppo è stato fondamentale- commenta il tecnico Dinu a fine partita – i ragazzi si sono compattati, hanno tirato fuori il carattere giusto e coralmente hanno ribaltato il risultato. Questa è la nostra forza. Un grazie alla società che ci ha permesso di effettuare la trasferta nelle migliori condizioni possibili, a tutto l’ambiente verde blu, sempre molto vicino alla prima squadra, anche quando gioca lontano dalle mure amiche della Mario Ravera, ma sopratutto un grazie a questi splendidi ragazzi, che sono i veri protagonisti di questo nuovo corso”.

Prossimo appuntamento sabato 26 febbraio in Largo Pessagno contro la Libertas R.N.Perugia. Forza verdeblu!

VillaYork 10 – Chiavari Nuoto 11

(1-2) (3-4) (5-1) (1-4)

Villa York: Mocavini, De Chiara 1, Tancredi 1, Micucci, Onida 2, De Vita 1, Croxatto, Bianchi 2, Lapenna 1, Rogai, Giovannini, Di Cintio 2, Garritano. All. Mancini

Chiavari Nuoto: Perrone, Ghio, Lanzi 1, Mangiante 5, Botto G, Schiaffino, Botto S 1, Chiavaccini 1, Raineri3, Romanengo, Greco, Durli, Dinu A. All. Dinu R.

Arbitro: Sig. Mazzoccoli