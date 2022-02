Il merito ereditario - LevanteNews

Con la riesumazione ministeriale del Brunetta, si crea l’occasione di ri-flettere sull’ effettiva esistenza del merito in ambito lavorativo, rispetto alla retorica e alla prassi.

Per i fattori economici implicati, sono escluse dalla narrazione tutte le aziende che, nel conteggio previsionale di nuove assunzioni di personale, utilizzano denaro proprio e, per questo, adottano criteri selettivi tanto efficienti quanto soggettivi.

La narrazione riguarda invece le grandi aziende, pubbliche & C., nella misura in cui ogni assunzione e/o ogni nomina apicale non compromettono le sorti finanziarie e non coinvolgono direttamente risorse private personali.

Diviene prelibata la circostanza per cui l’onere economico di una progressione di carriera resta a carico di un bilancio pubblico, dotato di risorse consistenti e impersonali, al punto di renderne indifferente il buon esito, nella misura in cui tale progressione é blindata dal formale adempimento normativo e dalla parvenza di un meritevole curriculum.

Per ironizzare su tale gravida circostanza, sarebbe opportuno istituire una correlazione in solido tra il selezionato e lo sponsor, ivi compresa in tale tipologia qualsivoglia commissione concorsuale convalidante.

Se si rendesse trasparente e solidale (anche nelle nomine a poltrone politico-istituzionali) il collegamento tra il mecenate, il mentore di turno e il candidato, forse si potrebbero evitare nomine incaute ed esiti discutibili.

Di fatto, tale condivisione di responsabilità non é concepibile in un sistema in cui il merito non di rado è elemento subalterno nella pratica della raccomandazione.

Pertanto, in taluni contesti pubblici & C., si devono ahimé considerare fisiologici certi avvicendamenti preconfezionati, nonché l’ esuberante applicazione di criteri dinastici nell’assegnazione di incarichi di rilievo.

In generale, l’ enunciazione di una politica aziendale meritocratica tende alla retorica, ad un “uso delle parole che serve a mascherare i pensieri (e le azioni)”, citando liberamente Voltaire.

Resta solo una prassi spudorata, oltreché normalizzata, tramandare qualità da padre (o madre) in figlio, poiché, come noto, né talento, né capacità sono beni ereditabili.

In conclusione, il carrozzone pubblico-politico ha la posizione ideale per elasticizzare il connotato del merito personale. E di consegnarci, a riprova di ciò, il destino-a-scadenza tipico dell’ esperto italiota: eccellente per la parte che l’ha nominato, incompetente per l’altra.