Chiavari: "Ho portato la fattura alla Finanza e lo rifarei" - LevanteNews

Da Silvia Garibaldi, consigliere comunale Chiavari

L’amministrazione evidentemente innervosita dalle visite dei Carabinieri per il caso Ferden, non vede l’ora di usare la parola assoluzione anche a sproposito e anche non riferita ad essa per cercare a mio parere, di distrarre l’opinione pubblica e di fare desistere noi consiglieri di minoranza a cercare di fare sì che si faccia chiarezza su: caso Ferden, ex area Rissauto, ex area Italgas, causa Comune-Funzionario Sovrintendenza.

Parlano di assoluzione nel caso di una lettera del Prefetto che di assoluzioni non parla e che non essendo un giudice non ha potuto assolvere nessuno e dove si sottolinea “Le attestazioni non veritiere sono state segnalate all’ordine professionale ed alla magistratura inquirente”.

Si attaccano persino all’assoluzione di funzionari per un caso nato durante la amministrazione Levaggi da loro tanto vituperata e attaccata e dimenticano che il Consigliere Canepa era parte del gruppo di consiglieri che depositò tale fattura presso la Guardia di Finanza, allora acceso sostenitore della trasparenza, oggi non si sa: forse si è pentito di aver condiviso quell’esposto?

Io sono convinta di aver ben agito a portare in Guardia di Finanza una fattura di più di 360.000 euro emessa per un lavoro che era stato preventivato a circa 40.000 e sono convinta di aver contribuito a fare sì che il Comune, forse facendosi forte di questa denuncia, non la abbia pagata.

Non ho deciso io di procedere, non ho denunciato nessuno, bensì sono gli enti preposti e cioè la Guardia di Finanza che hanno proceduto. Poiché io conosco i miei compiti di consigliere comunale ho solo segnalato una fattura che ci lasciava perplessi, tanto è vero che non è stata pagata: se ricapitasse lo rifarei. Questo è il compito della minoranza vigilare e garantire la democrazia in città , forse a qualcuno la democrazia da’ fastidio? Da’ fastidio che tutti i cittadini siano rappresentati?

Una amministrazione che ora si dice garantista, perché c’è stata una assoluzione in primo grado, e sembra preoccuparsi di “sofferenze di chi ha subito un procedimento” invece nel 2017 come riporta un articolo pubblicato su levantenews il 24 ottobre 2017 era tutt’altro che così forse perché in quel momento faceva gioco che andasse così?

Garantismo e trasparenza devono essere una costante e non mutare in maniera camaleontica e sparire e ricomparire a seconda dei bisogni.

Cito l’articolo, di cui mando copia, che mi pare sia di tenore totalmente diverso dalle parole espresse dall’amministrazione attualmente e a proposito dello stesso caso. Lascio ai lettori ed ai cittadini giudicare chi ha idee e chi le cambia.

* * *

Dall’ articolo pubblicato su levantenews il 24 ottobre 2017.

“L’amministrazione del sindaco Di Capua prende le distanze dalle scelte operate da Levaggi in merito agli appalti e alla gestione delle alghe e dell’umido. In particolare, per tutelare gli interessi dei cittadini, il Comune prende in considerazione la possibilità di procedere all’eventuale riassegnazione degli appalti.

Verrà dato incarico all’avvocato penalista Alberto Caselli Lapeschi affinché venga richiesto l’accesso al fascicolo penale del procedimento alla Procura della Repubblica,per esercitare l’azione disciplinare prevista.

Nel caso di rinvio a giudizio si valuterà – sulla base degli atti – la costituzione di parte civile e il risarcimento dei danni.

Intanto è stato disposto il trasferimento dei dipendenti indagati, sia a garanzia dell’ente .

In particolare il dirigente dei LL.PP. Fulvio Figone è già stato trasferito e il è ora gestito da Luca Mario Bonardi. Il funzionario Roberto Picasso verrà assegnato ad altro ufficio, senza incarichi di gestione diretta di appalti o gare pubbliche e gli sarà revocato il compenso di alta professionalità (circa 10.000 euro lordi annui); analogamente Mirko Cartero verrà assegnato ad altri incarichi.”