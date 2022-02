Camogli: un "welcome" scatena una polemica - LevanteNews

Un sito promozionale sulla bellezza e i servizi che offre Camogli. Certamente le immagini sono belle ed in alcuni casi suggestive. Per altro Camogli offre molte inquadrature che entusiasmano i fotografi armati di super obiettivi e droni. Ad essere contestato è il titolo “Welcome Camogli” ossia “Benvenuto Camogli” anziché “Welcome to Camogli”, ossia “Benvenuto a Camogli”.

La polemica un aspetto positivo lo ha: avere fatto circolare il sito almeno tra i camogliesi che ne apprezzano le immagini. Ma un errore proprio nel titolo non può certo essere attribuito al tecnico. Anche se può essere giustificato come una licenza poetica per rendere il titolo più immediato.