Camogli: San Valentino, la premiazione delle poesie più belle - LevanteNews

Alle ore 15 importante appuntamento per le premiazioni delle 20 poesie selezionate fra le oltre 600 pervenute alla rassegna Poesie d’Amore. Alla presenza del Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Comune di Camogli Elisabetta Anversa, Luciana Sirolla Presidente Ascot, Mario Peccerini, Giulia Pirchi e Federica Lamera membri della giuria, verranno consegnati gli attestati di “Opera selezionata e pubblicata” e Il “Premio speciale”, una realizzazione artistica raffigurante un veliero in cristallo sospeso tra terra, mare e cielo simbolo della Città di Camogli, borgo marinaro noto proprio come “Città dei mille bianchi velieri”, quest’anno assegnato alla poesia Anche questa notte” di Fabio Granchi.