Calcio/ Serie D, il derby è della Lavagnese: al Riboli Sestri ko - LevanteNews

La Lavagnese torna alla vittoria e lo fa nella gara più importante, nel derby contro il Sestri Levante: la sfida, terminata 2-1, è stata decida dai gol di Avellino (su rigore) e Valenti per i padroni di casa e Pane, sempre dal dischetto, per gli ospiti. Blitz esterno al Piola di Novara per il Ligorna grazie al gol di Gomes al 17 del primo tempo.

Con questo risultato la Lavagnese sale a 20 punti in classifica a -1 dai play out, mentre la formazione genovese a 32 punti raggiungendo il Sestri Levante.