Calcio/ Serie A, il Genoa pareggia a Venezia: la salvezza si allontana - LevanteNews

Venezia: Romero, Svoboda, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Crnigoj, Aramu, Henry, Nani. All. Zanetti

Genoa: Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Cambiaso; Sturaro, Badelj, Rovella; Gudmundsson; Ekuban, Destro. All. Blessin

Un pareggio che serve poco al Genoa: contro il Venezia è 1-1 con il distacco dai lagunari di sei punti e la salvezza è sempre più un miraggio. La formazione rossoblu ha provato a portare via i tre punti ma troppi sono stati gli errori sotto porta. Il tecnico tedesco in emergenza per le assenze di Amiri, Criscito, Vanheusden e Piccoli si affida al 4-3-1-2 con Hefti, Maksimovic, Vasquez e Cambiaso a difesa di Sirigu. A centrocampo Sturaro, Badelj e Rovella, mentre Gudmundsson a supporto di Ekuban e Destro.

La prima occasione della partita è al 10’ da parte del Genoa ma il tiro di Cambiaso finisce fuori. Al 13’ il Venezia trova il gol del vantaggio con Henry bravo di testa a liberarsi del suo marcatore e infilare Sirigu. I padroni di casa rischiano di raddoppiare con Nani e Aramu ma la palla termina fuori. Al 30’ i rossoblu trovano il pareggio con Ekuban, alla prima rete in campionato: l’attaccante si libera in dribbling di Caldara e infila Romero. Nel recupero è Badelj a cercare il 2-1 ma l’ex numero uno della Samp manda in corner.

Nella ripresa il Venezia ha una doppia occasione ma prima c’è Ostigard (subentrato a Vasquez), a immolarsi sulla conclusione di Aramu e poi Sirigu riesce a mandare in corner un tiro-cross di Ebuei, subentrato a inizio secondo tempo al posto a Crnigoj.

Blessin le prova tutte giocando con una formazione offensiva: fuori Sturaro e Rovella, dentro Portanova e Yeboah ma non basta, la difesa del Venezia si fa trovare pronta prima su Badelj e poi su Portanova. Tra l’85’ e l’86’ succede di tutto: prima Yeboah di testa ma Svoboda salva, poi Aramu dalla destra calcia senza inquadrare la porta. Nel finale è ancora il Genoa a rendersi pericoloso ancora una volta con Portanova e Badelj ma la palla finisce fuori. Si chiude qua al Penzo: venerdì prossimo impegno proibitivo contro l’Inter al Ferraris alle 21.