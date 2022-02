Calcio/ Primavera, gli episodi premiano l’Udinese: Entella sconfitta 1-0 - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Virtus Entella

Che non sarebbe stata una partita semplice lo si poteva immaginare, ma meteo e terreno di gioco compromettono ancor di più l’andamento della gara.

La prima situazione pericolosa la crea l’Udinese alla mezz’ora, Pastine si mette in mostra e con una super parata toglie con la mano di richiamo la palla dello specchio.

Nelle fasi iniziale della ripresa si fa vedere nuovamente la formazione bianconera, Pastine in uscita bassa non riesce a bloccare, poi però è bravissimo a chiudere sul tentativo a rete dei padroni di casa.

Prova a scuotere i suoi Mister Melucci, Mazzotta porta verve e imprevedibilità alla manovra biancocelete, nessuna occasione clamorosa ma aumenta la pericolosità offensiva ligure.

Al 72’ l’episodio che decide la gara: fallo di mano di Cucciniello, l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri è freddo Basha, palla da una parte, portiere dall’altra e vantaggio per i padroni di casa.

L’Udinese prova a legittimare il vantaggio portandosi con più costanza in avanti, risponde l’Entella che però fa davvero tanta fatica a proporsi con continuità in zona offensiva. Prestazione super di Maset e Cocetta che annullano ogni sortita avversaria.

Sconfitta che fa male, l’Udinese porta a casa i 3 punti e il sorpasso in classifica, ma l’Entella può raccogliere alcuni spunti positivi al di là del risultato. Dalla tenuta difensiva, alle parate di Pastine, al progressivo recupero di Mazzotta, buoni segnali per una squadra in costante crescita.