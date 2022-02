Ambiente: corsi d'acqua protagonisti, Entella ma anche Lavagna e San Francesco - LevanteNews

Prima l’interesse era concentrato sul mare, ad iniziare dalla sua qualità, con la realizzazione dei depuratori di Recco, Santa Margherita e Rapallo (ed ora sarà la volta di Sestri e Chiavari prossimi ad abbandonare i loro grigliatori) e ancora alla difesa della costa con dighe, pennelli, ripascimenti.

Ora l’interesse sembra spostarsi sempre più sui corsi d’acqua. In Fontanabuona durante un inverno siccitoso si sono ricordati che il greto del torrente Lavagna che si snoda lungo la vallata, in estate resta asciutto negli ultimi sette chilometri, prima di immettersi nell’Entella; l’acqua, infatti, viene prelevata e convogliata nel Tigullio occidentale per dissetare cittadini e turisti di ‘Santa’ e Rapallo. Si allarga il fronte di chi vuole rivolgersi alla Commissione europea affinché anche in estate continui a scorrere il minimo d’acqua vitale nel greto del Lavagna per garantire la vita della fauna esistente. La richiesta è perentoria e ‘Santa’ e Rapallo dovranno fin d’ora studiare un piano per vietare sprechi e limitare i consumi.

La Diga Perfigli e i suoi retroscena hanno intanto scatenato una serie di iniziative che riguardano l’Entella, unico fiume del Tigullio. Si parla di Parco fluviale, di Contratto di fiume. Certamente è una risorsa unica che va valorizzata come riserva naturale e risorsa turistica. Occorre ricordarsi che è già un Sito di Interesse Comunitario (Sic) per la conservazione dell’ambiente naturale: basterebbe questo ad impedire la diga Perfigli.

Nelle prossime settimane, terminati i lavori sul lungomare di Rapallo, si tornerà a parlare anche del torrente San Francesco che deve demolire e ricostruire la sua soletta per migliorare la sicurezza della città; verrà abbassato il letto e la nuova copertura sarà ad un’unica campata.

Ricordiamo che il torrente Recco negli ultimi anni ha visto il rifacimento di tre ponti e di una passerella pedonale; ad ottobre potrebbe iniziare la costruzione di altri due per fare una rotatoria tra lo svincolo della A-12 e la provinciale 333 per Uscio. Recenti nuovi ponti anche a Carasco (per il crollo del precedente con due vittime); Val Graveglia e Riva Trigoso per migliorare la sicurezza dei rispettivi corsi d’acqua.

Inoltre si parla da anni dello scolmatore a Santa Margherita per porre fine agli straripamenti dei suoi torrenti ed evitare allagamenti e più recentemenbte querllo del Rupinaro a Chiavari.

A proposito di corsi d’acqua, nessuno taglia più la vegetazione da sponde e greto; spesso diventano discariche o addirittura fogne. Mancano adeguati controlli e quando diluvia, tutto finisce in mare e poi con le mareggiate in spiaggia. La Regione, a partire dai consiglieri, non hanno mai affrontato il problema cercando adeguate soluzioni. (m.m.)