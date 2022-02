Camogli: "Articolo offensivo, intervenga la Regione" - LevanteNews

Da Claudio G. Pompei, consigliere comunale e capogruppo “Camogli nel Cuore” (ma viadotto e cimitero sono crollati, purtoppo. ndr)



Trovo personalmente terribile l’articolo sulla Liguria di Huffington Post, che, superando secondo me, ogni limite di ironia, di critica e non giustificato dall’appellarsi al legittimo ed inviolabile diritto alla libera espressione, dipinge la nostra stupenda terra e noi Liguri, popolo coraggioso che è sempre uscito a testa alta dalle avversità, in un modo che giudico turpe, pessimo e distante anni luce dalla verità.

In questo articolo di cui di seguito riporto il link ed alcuni contenuti (leggere soprattutto il testo della seconda foto), oltre alle polemiche circa l’utilizzo della figura della Canalis in uno spot pubblicitario, vengono evocate le tragedie del ponte Morandi, del crollo del cimitero di Camogli, dell’atteggiamento di noi liguri nei confronti della vita con parole e toni che mi hanno profondamente ferito ed indignato.

Ho ritenuto inutile chiedere al Sindaco di Camogli Olivari di prendere posizione, per diversi motivi:

perché lo avrebbe già dovuto fare, perché in 4 anni ha respinto ed ignorato ogni mia proposta di collaborazione, perché se trascorso quasi un anno dal crollo del cimitero di Camogli non ha mai voluto venire a relazionare in Consiglio comunale, avvalendosi della complicità politica del gruppo di Maggioni che solo a parole ha chiesto un ordine del giorno dedicato per poi nei fatti far mancare i numeri legali per ogni possibile azione,

perché il Sindaco non ha mai organizzato momenti laici di incontro con la cittadinanza, ma l’amministrazione si è solamente aggregata ad eventi religiosi richiesti da privati cittadini.

Ho quindi immediatamente scritto a Regione Liguria perché valuti se prendere tutti i provvedimenti del caso e la possibilità di intraprendere ogni azione possibile per ristabilire l’onore e la dignità di un popolo e di una terra secondo me violati.

Come Ligure, come cittadino e nella mia funzione istituzionale di consigliere comunale era, per come sono fatto io, sbagliato ed impossibile tacere.

https://www.huffingtonpost.it/life/2022/02/19/news/elisabetta_canalis_e_l_unica_che_ha_capito_tutto_della_liguria-8785249/?ref=HHTP-BH-I8788143-P7-S2-T1