Sesta Godano: praticare alpinismo lento fa bene, lo studio di un istituto degli Usa - LevanteNews

Da Mangia Trekking

Allunga la Vita. Praticare del sano Alpinismo Lento ed Orizzontale, anche come forma di passeggiata è oggi una “medicina” insostituibile. I Ricercatori del citato e noto centro di ricerca hanno invitato circa cinquemila quarantenni (uomini e donne) di utilizzare un (pedrometro tecnico” lo strumento capace di misurare i passi e misurare la distanza percorsa ogni giorno da ognuno delle persone partecipanti alla sperimentazione- I Ricercatori hanno tenuto poi sotto controllo lo stato di salute dei “Pazienti”.

Hanno così scoperto, misurando le abitudini giornaliere di tutti, che i partecipanti al progetto abituati a camminare di più, erano quelli che godevano di migliore salute. Coloro che avevano camminato almeno 5 Km ogni giorno ( circa ottomila passi), avevano visto diminuire notevolmente il rischio di ammalarsi gravemente rispetto a chi aveva percorso soltanto quattro mila passi ( circa 2 KM). Chi invece riusciva a percorrere circa sette /otto Km giornalieri ha riscontrato mediamente una diminuzione di circa il 65% delle malattie importanti. I Ricercatori del National Cancer di Rock Ville Institute sostengono che i percorsi non devono essere tutti conseguenti, ma distribuiti lungo la giornata e la velocità non ha alcuna importanza.Sono i Cammini Lenti e Tranquilli quelli che fanno bene, soprattutto se avvengono in luoghi ed ambienti lontani da ogni forma di inquinamento. Importante soddisfazione per l’associazione Mangia Trekking, che molti anni or sono ideò e sostiene tutt’ora la validità e la forza dell’Alpinismo Lento e Orizzontale,