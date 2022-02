Rapallo: Amore e violenza: cosa si cela dietro “Il profumo dei papaveri” di Gastoldi - LevanteNews

Da Gaia Buffa

“La morte di Angelica l’aveva spinto a tornare nei luoghi del suo passato, come se si fosse acceso un interruttore tenuto spento troppo a lungo […].

A volte non siamo pronti per affrontare i nostri fantasmi, altre volte li aspettiamo in punta di piedi, pensando di essere preparati, anche se non lo siamo. Ci possono volere anni o decenni ma, prima o poi, il momento arriva e, quando arriva, bisogna necessariamente farsi trovare pronti, con mente e cuore aperti. Lorenzo ora era pronto e lo sapeva.”

Non solo amore e violenza nel nuovo romanzo introspettivo “Il profumo dei papaveri” di Mario Francesco Gastoldi, ma anche amicizia, rinascita e perdono. Ingredienti che l’autore dosa in maniera studiata per immergere il lettore nel vortice dei fatti descritti.

Attraverso le pagine del libro, si ripercorrono gli avvenimenti più importanti dell’adolescenza del protagonista Lorenzo Corti, un musicista jazz dalla carriera in declino. Nell’estate del 1990, infatti, il giovane Lorenzo, insieme ai suoi amici fraterni, è testimone di un evento gravissimo che lo catapulta aldilà della tranquilla realtà di un piccolo paese, simbolo di quella spensieratezza tipica della giovinezza.

Un filo invisibile unisce gli avvenimenti del passato con quelli del presente, tingendosi di un rosso papavero che ricorda sia l’amore che la violenza. Entrambi gli elementi sono protagonisti del romanzo e vengono affrontati in maniera inconsueta, sottolineando i risvolti psicologici non solo di chi subisce in prima persona un evento traumatico, ma anche di chi gli sta accanto segnandone profondamente l’animo.

I personaggi a tutto tondo, animati da una scrittura fresca e viva capace di restituire al lettore immagini di scena, non sono mai scontati: coinvolgono ed emozionano con estrema facilità senza mai cadere nella superficialità.

A fare da cornice alle vicissitudini e all’intreccio ben ordito, uno spaccato finemente descritto di un’Italia caratterizzata dai mutamenti socioeconomici dei primi anni Novanta tra cui il fenomeno della migrazione e delle tossicodipendenze.

“Scrivendo questa storia – spiega l’autore – ho ripensato ai favolosi anni che hanno fatto da cornice alla mia adolescenza. Gli amici del quartiere, i bar di ritrovo, la campagna, i giri in motorino e le prime cotte. Purtroppo, negli anni Novanta, specialmente nei paesini rurali di provincia, episodi traumatici come quelli descritti nel romanzo, venivano quasi nascosti, soffocati sul nascere, lascando dietro di loro una scia nera fatta di ingiustizia, rabbia, vergogna e frustrazione”

E così Lorenzo è costretto ad affrontare il passato attraversando un ponte e schivando le palle di fuoco che il passato gli presenta, consapevole che, una volta dall’altra parte, può tornare a essere la parte migliore di sé, lasciandosi il male alle spalle.

SCHEDA ROMANZO

TITOLO: Il profumo dei papaveri

Autore: Mario Francesco Gastoldi

Collana: Fiamme di carta – Narrativa

Prezzo copertina: 14,90

ISBN: 9788855467629

Sinossi

La vita di Lorenzo Corti, musicista jazz in declino di 47 anni, arriva a una svolta quando incontra Germano, un suo vecchio amico fraterno. A strapparlo dal suo buon Bourbon nel quale annega i suoi pensieri, una notizia che l’amico gli comunica: Angelica Bonomo è morta.

Lorenzo piomba in una spirale di ricordi che lo porterà a rivivere gli avvenimenti spaventosi dell’estate del 1990, quando Angelica, fidanzatina di un Lorenzo diciassettenne, è vittima di un episodio atroce. Lorenzo, con gli amici Germano, Sandro e Teo, quattro ragazzi di un piccolo paese di provincia, sono costretti ad un avvenimento talmente grave da lasciare una crepa indelebile nell’animo adolescenziale, sconvolgendo per sempre le loro vite.

Un intreccio che non solo si anima di ingenuità e violenza, ma si arricchisce di riflessioni storiche e sociali che si rivelano tutt’oggi attuali.

Sull’autore

Gastoldi Mario Francesco, nato 43 anni fa a Caravaggio, oggi vive a Rapallo. Da sempre appassionato di letteratura, fotografia e soprattutto di musica, collabora con diversi artisti e strumentisti curando la parte melodica e letteraria di brani inediti, promuovendoli con esibizioni live in tutta la penisola.

“Come se fosse l’ultima volta”, suo romanzo di esordio pubblicato nel 2020 da Barkov Edizioni, conquista con successo la critica segnando l’inizio della sua carriera letteraria.