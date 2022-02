Pallanuoto M/ Camogli in trasferta ad Arenzano - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

Bianconeri in campo. Dopo la sconfitta di sette giorni fa a Bologna, i ragazzi di Temellini vogliono tornare subito alla vittoria.

“Andiamo con il chiaro intento di vincere la partita e di riprendere il nostro percorso di crescita“, spiega il Mster, “La settimana è andata bene. Finalmente abbiamo potuto lavorare al completo e questo fa la differenza. Ci vorrà del tempo per poter essere al 100%, ma da oggi in poi non potremo più sbagliare. Chiaramente in una settimana non si risolvono tutti i problemi, ma dobbiamo ripartire dall’atteggiamento che abbiamo messo in acqua in questi giorni ed essere convinti di entrare in vasca per vincere la partita. Mi aspetto delle difficoltà, ma voglio vedere una squadra cinica e costante. Sarà importante essere regolari e mantenere un andamento costante. Abbiamo bisogno di giocare e di entrare sempre più in condizione e in questo senso la gara di oggi sarà molto importante“.