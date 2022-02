Ne: "Intitoliamo un piazzale a Gianluigi Alzona" - LevanteNews

Il Gruppo Unità consiliare Democratica per Ne, col capogruppo Marco Bertani e i consiglieri Giuseppe Nobile e Alessandro Cassinelli hanno protocollato una mozione di sentimento per intitolare il piazzale di Chiesanuova di Ne a Gianluigi Alzona. Di seguito il testo

Commossi dalla recente triste notizia riguardante la scomparsa del Prof. Gianluigi Alzona, cittadino onorario del Comune di Ne nonché scopritore degli “antenati liguri di Giuseppe Garibaldi”;

Onorati di averlo avuto vicino all’amministrazione di Ne, negli anni passati, in tutte le manifestazioni Garibaldine ed in particolare al momento dell’inaugurazione del monumento dedicato ad “Angelo Garibaldi, nonno dell’Eroe dei due mondi” nel piazzale di via San Biagio di Chiesanuova di Ne;

Proponiamo

A solenne ricordo, alla attuale Ammistrazione di Ne, di intitolare il piazzale di Via San Biagio di Chiesanuova al compianto Prof. Gianluigi Alzona.