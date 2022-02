Le ricette di Renzo Bagnasco: zeraira al limone  - LevanteNews

Da Renzo Bagnasco “La vera cuciniera genovese … oggi” Panesi Editore

Ricetta

Zeraira al limone

Ingredienti: 10 foglie di limone, 1 linone, 1 gallina, ½ lingua, un po’ di testina di vitello, 2 zampini di maiale, mazzetto di sapori, carote, cipolle, alcune foglie di alloro e sale.

Esecuzione: cuocere in acqua salata insaporita con il mazzetto dei sapori, le carote, le cipolle e l’alloro le carni sino a che si stacchino dall’osso e, appena pronte, toglierle facendole freddare e filtrare il brodo; predisporre nel piatto da portata le foglie di limone lavate e asciugate in modo che facciano raggiera con la punta convergente e i piccioli che spuntino dal bordo del piatto. Spezzettate con le dita le carni distribuendole su ciascuna foglia e poi ricoprire tutto con il brodo ormai freddato e porre il piatto in frigo a che si formi la gelatina naturale. Prima di portarlo a tavola tagliare a spicchi coincidenti con le sottostanti foglie così che ogni commensale, appoggiando il proprio al piatto centrale, impugnando il picciolo della foglia che sporge, vi farà scivolare la propria fetta.

E’ evidente che questa è una variante più sofisticata della classica Zeraira.