Fontanabuona: "Chiusura strade, problemi per le ambulanze" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio

“La contemporanea chiusura del tunnel delle Ferriere e di tratti dell’autostrada A12 tra Lavagna e Genova porterà nelle ore notturne, a partire dalla prossima settimana, serie problematiche per i mezzi di soccorso che dalla Val Fontanabuona devono raggiungere le strutture della rete ospedaliera genovese. Per questo chiedo con urgenza una riprogrammazione dei lavori. Presenterò a tal fine anche un ordine del giorno lunedì mattina in Consiglio Regionale, chiedendo al presidente Toti di attivarsi in tal direzione con Autostrade”. È quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia.

“Gli ospedali genovesi – prosegue Muzio – nelle ore diurne possono essere raggiunti anche con l’utilizzo dell’elisoccorso, mentre nelle ore notturne questo servizio dovrebbe essere attivato da giugno 2022”.

“Occorre perciò mettere in campo tutte le iniziative necessarie al fine di non vanificare gli sforzi che le Pubbliche Assistenze della Val Fontanabuona, a partire dalla Croce Rossa di Cicagna, stanno facendo per continuare a garantire il servizio di emergenza territoriale”, conclude il capogruppo di Forza Italia.