Fontanabuona: anche Mezzanego contro il prelievo dell'acqua dal Lavagna - LevanteNews

Da Claudio Solari Consigliere comunale e Capogruppo Territorio e Sviluppo, Comune di San Colombano Certenoli

Con grande soddisfazione informiamo che è stato coinvolto anche il Comune di Mezzanego nel gruppo di comuni e associazioni che sostengono le iniziative di Territorio e Sviluppo contro il prelievo forzoso d’acqua dal torrente Lavagna.

Seppur in maniera marginale il Comune di Mezzanego risulta coinvolto per assorbimento d’acqua in falda su Carasco.

Il Sindaco Danilo Repetto si è detto disponibile ad unirsi per affrontare questo problema che da troppi anni coinvolge il territorio.