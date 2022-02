Chiavari: delitto Nada Cella, o prova dna o caso archiviato - LevanteNews

Una telefonata anonima di quasi 25 anni fa e chiacchiericci di paese non potrebbero reggere l’accusa nei confronti di Annalucia Cecere, la donna indagata per l’uccisione di Nada Cella, l’impiegata uccisa nello studio del commercialista Marco Soracco dove lavorava in via Marsala a Chiavari,

Quindi l’unica prova che può dimostrare con certezza la colpevolezza della Cecere è l’eventuale presenza del Dna di Nada Cella nelle tracce di sangue rilevate, dopo 25 anni, nel motorino della stessa Cecere. Una tesi che Levante News ha più volte esposto ai suoi lettori e che oggi il Secolo, fa sua, dopo averla appresa “da una qualificata fonte investigativa”. In tal caso, se gli esami affidati a Emiliano Giardina, super esperto nel settore, non forniranno la prova attesa, il caso potrebbe essere nuovamente archiviato.Dopo un polverone e la speranza di una anziana madre di sapere il nome dell’assassina della figlia.