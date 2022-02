Camogli: a un anno dal crollo dei loculi in mare, tante domande senza risposta - LevanteNews

Un anno fa, lunedì 22 settembre, nelle prime ore del pomeriggio, il crollo in mare di alcuni loculi del cimitero di Camogli. Quanti? Venti, no 200. Si scoprirà più tardi che a mare sono finiti i resti 415 defunti. La notizia fa letteralmente il giro del mondo.

Si scopre anche che altri loculi potrebbero precipitare. E allora occorre evitare che in mare finiscano altre salme; uomini appesi ad una gru tolgono le lapidi e poi le bare che vengono accatastate sotto una tenda, accanto ai pochi resti recuperati in mare. Il cimitero viene chiuso al pubblico e riaprirà solo il 29 ottobre, pochi giorni prima della celebrazione dei Defunti.

Allora come oggi sono molte le domande senza risposta. Quelle ad esempio a cui avrebbe rispondere la magistratura: il crollo poteva essere previsto? Quali le cause? Ci sono responsabili?

Ad un anno di distanza, c”è un progetto per arginare il disgregarsi della falesia? Un muraglione a prova di mareggiata, ad esempio, che possa ricostruire un perimetro stabile del camposanto. E come mai i loculi a rischio crollo, svuotati dalle bare, sono stati chiusi, intonacati e tinteggiati? Non sono più insicuri? In tal caso perché non sono stati riutilizzati? O sono sempre a rischio e quindi perché si sono sprecate risorse? Per attenuare il ricordo del crollo? Ed esiste un’ordinanza che vieti il transito di barche ad una distanza di sicurezza?

Poi c’è tutta una serie di interrogativi che si pongono i parenti dei defunti finiti a mare. Riguardano le salme non ritrovate, i resti a cui si cerca di dare un nome attraverso l’esame del Dna, gli eventuali risarcimenti. Forse un cippo che ricordi l’accaduto. (m.m.)

***

Martedì 22

(Riproponiamo il comunicato del Comune)

Per commemorare l’anniversario del crollo parziale del cimitero, martedì 22 febbraio Don Danilo Dellepiane celebrerà una Santa Messa in memoria dei defunti coinvolti.

La commemorazione avrà luogo nella Basilica di Santa Maria Assunta alle ore 18. Nella stessa giornata il Cimitero di Camogli sarà aperto al pubblico dalle ore 8:00 alle ore 11:45 e dalle ore 14:00 alle ore 16:45.

***

I numeri della tragedia

387 i loculi finiti in mare

2 le tombe di famiglia finite in mare

415 i resti contenuti nei loculi con:

227 salme

168 cassette con resti di defunti

20 urne cinerarie

800 i loculi a rischio e bare trasferite

58 i resti ritrovati e identificati

130 i resti recuperati di ignoti