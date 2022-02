Calcio/ Serie D, la Lavagnese riparte da Gianni Nucera - LevanteNews

La Lavagnese riparte da mister Gianni Nucera: il nuovo tecnico, che è stato presentato nella giornata di ieri al Riboli, torna a sedere così sulla panchina che lo aveva visto approdare dopo una lunga gavetta nel settore giovanile bianconero portatovi proprio dall’allora mister Andrea Dagnino.

Al fianco di Nucera siederà come allenatore in seconda Simone Barresi (già allenatore della Juniores Nazionale), collaboratore tecnico Stefano Castiglione (già collaboratore di Barresi alla Juniores), Marco Roncone continuerà ad essere il preparatore dei portieri, Simone Panizza il fisioterapista e Giovanni Scivoletto il massaggiatore. Vincenzo Ranieri tornerà invece ad allenare la Juniores Nazionale mentre il Preparatore atletico Davide Costamagna non farà più parte dello staff tecnico.