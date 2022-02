Calcio/ Serie D, i tifosi del Sestri in corteo a Lavagna - LevanteNews

“A Lavagna in corteo con scooter e automobili”: è l’appello degli ultras del Sestri Levante in vista del derby pomeridiano in programma domenica alle 14.30 al Riboli.

Una sfida che arriva con due squadre che stanno vivendo un momento diametralmente opposto: da un lato i corsari reduci dalla vittoria di mercoledì scorso per 1-0 in casa contro il Gozzano e dall’altra la Lavagnese sconfitta dall’RG Ticino e con il cambio in panchina (via Fasano, torna Nucera).

Questo il comunicato riportato dalla pagina Facebook 27 settembre 1919: “Domani, domenica 20 febbraio, in occasione di Lavagnese-Sestri Levante in programma alle ore 14.30, gli ultras della Gradinata Augusto Gori invitano tutti i tifosi corsari a vedersi alle ore 13 dal piazzale del Bar Corsaro per raggiungere Lavagna in corteo con scooter e automobili”.