Calcio/ Samp, è il giorno di Quagliarella: sua la doppietta all'Empoli - LevanteNews

Sampdoria: Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Thorsby, Ekdal; Sabiri, Quagliarella, Caputo. All.: Giampaolo

Empoli: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Benassi, Asllani, Zurkowski; Bajrami, Cutrone; Pinamonti. All.: Andreazzoli

Doppietta e cento gol in serie A con la maglia della Sampdoria: sabato magico per Fabio Quagliarella che trascina i suoi alla vittoria contro l’Empoli. Al Ferraris è 2-0 con le reti del capitano tutte avvenute nel primo tempo. Giampaolo, oltre alle assenze di Askildsen, Yoshida, Gabbiadini, Giovinco, perde anche Sensi per gastroenterite e così dietro alla coppia Quagliarella e Caputo spazio a Sabiri. In difesa con Bereszynski e Murru sulle fasce, ci sono Colley e Ferrari. In mezzo Candreva, Ekdal e Thorsby.

La Sampdoria va in vantaggio al 14’: Candreva trova Quagliarella bravo di destro a infilare Vicario. I blucerchiati, sulle ali dell’entusiasmo potrebbero raddoppiare al 20’ e al 21’ ma prima la conclusione di Caputo viene deviata in corner e poi Colley manda fuori di testa. Al 23’ si fa vedere l’Empoli con Bajrami ma Falcone è bravo a chiudere la porta ed evitare ogni pericolo. Al 29’ la formazione blucerchiata trova il 2-0: Quagliarella riceve da Bereszynski stoppa e in semirovesciata infila Vicario. Cento gol con la maglia della Sampdoria e terza rete in campionato. Passano cinque minuti e ci prova Caputo ma stavolta il portiere dell’Empoli manda in corner. Nel finale girata di Sabiri sul fondo.

Nella ripresa l’Empoli cerca di riaprire la partita con Bajrami ma la sua conclusione al 58’ termina a lato. Giampaolo inizia a pensare ai cambi togliendo prima Quagliarella e Murru per Augello e Conti e successivamente Ekdal e Sabiri con Rincon e Vieira al loro posto. Gli ospiti prendono il pallino del gioco sfruttando qualche errore di impostazione della Sampdoria ma la difesa di casa non si lascia superare arrivando al 93’ quando l’arbitro fischia la fine. Per la Sampdoria tre punti fondamentali nel cammino verso la salvezza. Lunedì prossimo la trasferta a Bergamo in casa dell’Atalanta: tornerà Sensi e probabilmente Yoshida ma mancheranno per squalifica Bereszynski e Candreva.