Calcio/ Entella, Rada taglia quota 100 tra i professionisti - LevanteNews

Cento presenze tra i professionisti per Armand Rada centrocampista della Virtus Entella: il traguardo è stato tagliato nel posticipo serale all’Adriatico di Pescara.

Arrivato nel mercato estivo ha collezionato 16 presenze in campionato fornendo 4 assist ai compagni e una in Coppa Italia di Serie C.

Una partita, quella contro gli abruzzesi, dove Rada ha fornito il suo apporto nonostante lo 0-0 finale: per Volpe un uomo in più in mezzo al campo in questo finale di campionato dove i chiavaresi cercheranno di raggiungere la miglior posizione di classifica.