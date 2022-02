Bogliasco: domani raccolta firme per l'eliminazione del nuovo semaforo a Nervi - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Bogliasco

Domani, domenica 20 febbraio, a Bogliasco in piazza XXVI Aprile sarà presente il comitato spontaneo “BASTA CODE!” con una raccolta firme per l’eliminazione del semaforo di via Campostano a Genova Nervi. Il comitato raccoglierà le firme per abolire il semaforo a partire dalle ore 9.

La nuova viabilità “sperimentale” di Nervi ha mostrato, a oltre tre mesi dal via – come sollevato più volte dall’amministrazione comunale di Bogliasco – di pregiudicare i tempi di percorrenza per spostarsi da Levante al centro di Genova e viceversa. Code continue che stanno mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini di Nervi, Bogliasco, Pieve, Sori, ma anche i tanti che devono percorrere la via Aurelia ogni giorno.