RASSEGNA STAMPA Covid, si canta vittoria, ma ieri ancora 135 nuovi contagi - LevanteNews

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Ieri in Asl 4 ancora 135 nuovi contagi; un decesso; i pazienti ricoverati sono 26 di cui 1 in terapia intensiva”; “Tamponi in farmacia, richieste crollate”; “Nuova organizzazione della campagna vaccini a partire da marzo”; “Asl 3 raddoppia la rete di sportelli green pass”. Balneari: imprese bloccate stop ad ogni investimento.

Sestri Levante: l’opposizione leghista invita a monitorare i sentieri. Lavagna: diga Perfigli, sit in davanti alla sede di Citta metropolitana. Lavagna: sponsor e fatture false, cinque denunce. Chiavari: Hi-Lex, tutto rinviato al 2 marzo, si attende il piano Stellantis. Chiavari: Ferden, mozione della minoranza; Grillo: “C’è poca trasparenza”. Chiavari: nuovo corso di Forma per 11 occupati. Chiavari: badanti 200 ore di lezione. Chiavari: caso delle alghe spiaggiate; assolti Figone e due funzionari”. Chiavari: il giorno del Ricordo della tragedia dei giuliani-dalmati.

Rapallo: sette ricorsi mettono a rischio l’iter del piano urbanistico. Portofino: “Parco nazionale, tre comuni esclusi vogliono entrare”; “Un affare, i finanziamenti sono cospicui” (Commento. Una discussione ripetitiva in cui ognuno è convinto di dire cose nuove. Certo i finanziamenti possono essere allettanti, ma riguardano i soli interventi nelle zone eventualmente vincolate).

Recco: addio a Del Giudice, ex comandante dell’Arma. Recco: prove di carico e stabilità dei ponti sulla 333. Recco: piano di deratizzazione.

Moconesi: si è spenta Ivana Raffetto storica volontaria della Croce Rossa. Borzonasca: domani si ricorda l’eccidio della Squazza. Santo Stefano d’Aveto: riaperta la skiarea.

La Repubblica: Lavagna: no alla diga Perfigli. Portofino: ipotesi parco allargato a 7 Comuni.