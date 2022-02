Rapallo: il sindaco visita le nuove attività o quelle che si rinnovano - LevanteNews

Un po’ sulla falsariga dei parroci che vanno a benedire le case dei fedeli, il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha deciso di visitare tutte le nuove attività cittadine o quelle che si rinnovano. Lo scopo è quello di far sentire ai commercianti che credono in Rapallo e nel suo futuro, la vicinanza dell’amministrazione comunale. Stamattina, con l’assessore al Turismo Elisabetta Lai, ha visitato il ristorante “Monique” che ha riaperto dopo aver rinnovato la cucina con il massimo della tecnologia. Il locale è gestito con soddisfazione da Roberto e Monica. Dice il sindaco: ho manifestato la mia soddisfazione per gli investimenti effettuati per migliorare la qualità dei buonissimi piatti che propongono e il servizio. Auguro loro buon lavoro!”.