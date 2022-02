Rapallo: ennesimo incidente in A-12 con due feriti, uno grave - LevanteNews

Alle 17 circa, tamponamento sulla A-12 tra Rapallo e Chiavari in direzione sud. Due le auto coinvolte e due i feriti. E’ intervenuta l’automedica di Rapallo ed i Volontari del soccorso di Sant’Anna con due ambulanze. Uno dei feriti ha accusato importanti dolori al collo ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Martino; il secondo all’ospedale di Lavagna. Sul posto anche la polstrada per i rilevamenti del caso e gli uomini di Autostrade per bonificare la carreggiata dopo la rimozione delle vetture. Inevitabile lo stop del traffico e le ormai consuete code chilometriche.