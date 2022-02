Dal comune di Lavagna

Lunedì 21 e martedì 22 febbraio 2022 il parcheggio a pagamento di Via Don Bobbio sarà chiuso all’utenza per consentire lavori di riqualificazione dell’area stessa, nello specifico per consentire la potatura delle piante esistenti ed il rifacimento del manto stradale. Ci scusiamo per il disagio.