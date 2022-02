Cinque Terre: bando Parchi per il Clima - LevanteNews

Dal Parco Nazionale delle 5 Terre

Indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici perl’affidamento del “servizio di diagnosi energetica, progettazione definitiva, esecutiva, direzione dell’esecuzione, collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relative all’intervento di efficientamento energetico dell’ex Convento San Francesco attuale sede del Comune di Vernazza (SP)” – PNCLI2021-EUAP1067-II-02

CUP: D19J22000700001

CIG: 910164965B

Il termine per la ricezione delle manifestazioni d’interesse è fissato in 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente > alla specifica sezione Bandi di gara e contratti;

Determinazione dirigenziale n. 102 del 15/02/2022

Importo aggiudicazione € 66.340.46 + cassa + IVA

> La misura finanziata dal Ministero della Transizione ecologica per un importo di euro 370.311,36 si inserisce nel programma Parchi per il Clima, per sostenere gli interventi destinati alla riduzione di CO2, all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione delle loro conseguenze e prevede l’efficientamento energetico della sede del Comune di Vernazza.