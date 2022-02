Chiavari: i nuovi progetti della Società Economica, tra Pnrr e scuole - LevanteNews

Con alle spalle 230 anni di vita, la Società Economica è la più antica realtà chiavarese e tra le più antiche d’Italia, un polo di eccellenza socio-culturale che è riuscita in questo lunghissimo arco di tempo a porsi in continuità con la sua storia, nello sforzo di stare al passo con i mutamenti e le novità, come dimostra le fruttuosa collaborazione lo scorso settembre con la realtà di aggregazione giovanile dei Nassa, in occasione dei festeggiamenti dello storico traguardo, e l’apertura dei canali social come strumento di informazione e promozione di iniziative ed eventi. Dopo due anni di pandemia, L’Economica è pronta a cogliere le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ne parliamo con l’ingegnere Franco Cavagnaro, membro dell’Ufficio di Presidenza.

Ci stiamo avviando verso l’uscita dall’emergenza sanitaria: come è sopravvissuta la Biblioteca in questi due anni? “Abbiamo chiuso completamente durante il lockdown di marzo 2020, ricorrendo alla cassa integrazione e allo smart working dei dipendenti. Appena le norme lo hanno reso possibile, d’intesa col Comune, abbiamo riaperto il prestito con le dovute precauzioni di sanificazione dei volumi e poi la sala lettura a beneficio degli studenti chiavaresi con obbligo di mascherina. Ora siamo tornati alla capienza piena, senza più obbligo di prenotazione del posto. La biblioteca ha conitinuato a svolgere il suo servizio di biblioteca civica, seppur con fatica e rilevanti esborsi; lo stesso è valso per la sala riunioni, di cui abbiamo comunque garantito la disponibilità alle associazioni e agli ordini professionali nel periodo in cui l’Auditorium San Francesco faceva da hub vaccinale. L’anno scorso abbiamo, inoltre, attrezzato un nuovo locale, intitolato allo storico bibliotecario Gian Francesco Grasso, in piazza San Giovanni che è stato utilizzato per l’esposizione dei premiati Turio-Copello ed è a disposizione per l’allestizione di mostre. Le raccolte di quadri, sculture e cimeli sono sempre aperte alle visite su appuntamento. Accanto alle limitazioni, i provvedimenti del governo a sostegno degli editori ci hanno permesso di incrementare il patrimonio libraio (tra 90 e 100mila volumi)”.

A che punto è e come procederà la digitalizzazione dei libri? “Abbiamo decine di migliaia di libri antichi (dal 1500 al 1830), di cui alcune centinaia sono manoscritti e coralli miniati che ci pongono un problema di conservazione, dal momento che devono essere consultabili e nel farlo aumenta il rischio di un loro deterioramento. Tramite un’app fornita da Liguria Digitale, l’Agenzia informatica della Regione, siamo riusciti a digitalizzare una prima parte degli archivi delle famiglie chiavaresi: all’utente è data una password per accedere ai libri e fotografare/fotocopiare. Il lavoro ha richiesto un mese per il processo vero e proprio, mancano ancora 500mila pagine e servono milioni di euro; per questo stiamo lavorando per richiedere di usufruire dei fondi che il Pnrr mette a disposizione per la digitalizzazione del patrimonio culturale e bibliotecario. L’obiettivo è completare il tutto nel giro di tre anni e diventare la prima biblioteca a dotarsi di questo servizio”.

Per quanto riguarda le raccolte, quali progetti ci sono? “Abbiamo in progetto di impiegare i fondi per digitalizzare anche i cimeli e i quadri, che sono centinaia di pezzi: potremo fotografare le opere ed inserirle nel catalogo nazionale. Stiamo cercando di avviare collaborazioni con l’Università di Genova per dare borse di studio e con le scuole superiori e gli istituti comprensivi per coinvolgerli in attività dell’Economica, rendendo loro disponibile la consultazione di una bibliografia relativa al programma di studio, facendoli fare da guida alle raccolte e contribuire al processo di digitalizzazione nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. Se riuscissimo in questo intento metteremmo a disposizione del prossimo Ufficio di Presidenza – in scadenza ad aprile prossimo – una vera e propria rivoluzione: la digitalizzazione del nostro patrimonio più prezioso e una migliore fruibilità da parte degli utenti, supportando la libera conoscenza e creatività delle persone”.

La Società Economica come guarda alla candidatura Tigullio Capitale della Cultura 2024? “Durante la fase di preparazione abbiamo chiesto ai soci di proporre idee, che poi abbiamo inviato al Comitato promotore; continueremo a supportare la candidatura e collaboreremo affinché il progetto vada a buon fine e attragga nuovi visitatori nel Tigullio”.