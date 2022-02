Chiavari: "Fatture false, coinvolto il presidente del porto" - LevanteNews

Dal Movimento 5 Stelle Chiavari

Un’altra inchiesta si abbatte sul Comune o quanto meno su una partecipata al 100%.

Il Presidente di Marina Chiavari (ente gestore del Porto e dei Parcheggi chiavaresi), Pierluigi Piombo, voluto fortemente da questa maggioranza, è sotto inchiesta per una presunta storia di fatture false.

Ci auguriamo che la vicenda possa essere chiarita dagli interessati ma ora, cosa succederà? Come per l’Architetto Bisso ci auguriamo che venga fatto un passo indietro dal Presidente di Marina Chiavari in attesa che vengano chiariti tutti gli aspetti di questa vicenda, slegata comunque dall’ente.

Il nostro programma prevede che sia costituita la figura del “cittadino controllore” nei consigli di amministrazione delle partecipate comunali e che in previsione di spese e opere importanti, venga stabilito un sistema di partecipazione dei cittadini, attraverso assemblee pubbliche e consultazioni online.

Vogliamo garantire la massima trasparenza nelle nomine, attraverso la costituzione di un comitato tecnico consultivo, che valuti i curricula dei candidati, privilegiando così la meritocrazia all’attuale sistema clientelare.