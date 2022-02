Chiavari: "Hi-Lex", esuberi e preoccupazione per oltre 200 famiglie" - LevanteNews

Da Antonino Di Bella operaio Hi-Lex e componente del Direttivo Uilm Genova-Tigullio

Quando un’azienda dichiara ventidue esuberi, che sono circa un decimo degli attuali occupati, non è mai un buon segnale soprattutto per un territorio come quello del Tigullio. La crisi della fabbrica di Chiavari parte da lontano.

Dopo aver acquisito Lames che in concordato preventivo rischiava il fallimento la multinazionale giapponese Hi-Lex si è trovata a fare i conti con il calo di lavoro dovuto anche alla ciclica crisi del settore automotive. All’epoca io ero delegato di fabbrica eletto tra le file della Uilm e mi sono trovato assieme agli altri componenti della Rsu aziendale e ai segretari sindacali a dover, purtroppo, firmare una cassa integrazione straordinaria che sarebbe dovuta durare non più di due anni. Purtroppo le cose non sono andate così e lo scoppio della pandemia ha dato il colpo di grazia ad una situazione già fragile.

Sono quindi arrivati i giorni dell’apertura della procedura degli esuberi e subito sono iniziate le manifestazioni di lotta, sciopero con blocco dei cancelli e in seguito un corteo per le vie di Chiavari fino al palazzo comunale dove una delegazione, con anche il sottoscritto, è stata ricevuta dal sindaco f.f. Silvia Stanig, dal presidente del consiglio comunale avvocato Segalerba e da alcuni rappresentanti della maggioranza di Palazzo Bianco.

In questa sede abbiamo descritto agli amministratori presenti la difficile situazione e la profonda preoccupazione dei lavoratori e delle loro famiglie. C’è stata data l’assicurazione che verranno seguiti con puntualità gli eventi e i futuri sviluppi anche perché come ho detto nell’aula consiliare, Hi-Lex ha bisogno di Chiavari che, piaccia o no, rimane pur sempre comune capofila del Tigullio. Anche il Vescovo Devasini ha mostrato vicinanza per questa situazione e attraverso un comunicato si è detto disponibile all’ascolto e all’aiuto.

Dopo un primo confronto interlocutorio tra azienda e sindacati ieri (17 febbraio) c’è stato un secondo incontro tra le due delegazioni dove sembra si siano aperti spiragli di trattativa e il 2 marzo Uilm Fim e Fiom e rappresentanti dell’azienda si troveranno nuovamente presso la sede di Confindustria per portare al tavolo proposte concrete che dovranno risolvere non solo gli eventuali esuberi ma anche nuove ricette per tutti i lavoratori in quanto al momento sembrerebbe che l’Inps non voglia concedere altra cassa integrazione ordinaria. Ci sono gli ammortizzatori sociali conservativi, i lavoratori chiedono pertanto che questi strumenti possano essere utilizzati nella loro interezza in attesa di uscire da questo tunnel che rischia di gettare nello sconforto e nella difficoltà più di duecento famiglie.